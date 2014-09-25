BM'in kuruluş yıldönümünde Erdoğan'ın yanında hangi gazeteciler vardı?

Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 69'uncu kuruluş yıldönümü için gittiği New York'ta 120'den fazla devlet başkanının katıldığı İklim Zirvesi'nin açılış toplantısında konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından, kendisiyle birlikte New York'a giden gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın beraberindeki gazeteciler (Soldan sağa doğru) şöyle:
Hasan Karakaya (Yeni Akit), Murat Kelkitlioğlu (Güneş), Mustafa Karaalioğlu (Star), Akif Beki (Hürriyet), Yiğit Bulut (Star), Mehmet Ocaktan (Akşam), İbrahim Karagül (Yeni Şafak), Fikret Bila (Milliyet), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan