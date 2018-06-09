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Dünya

BMGK'nin yeni üyeleri belli oldu

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 10 üyesi beş coğrafi grup arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor

09 Haziran 2018 01:26

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2019-2020 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve  Endonezya BMGK'nın yeni geçici üyeleri oldu.

Konseye seçilen yeni 5 üye ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak yer alacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

 

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