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Dünya

BMGK’dan Kuzey Kore’ye ağır yaptırımlar

Yaptırımlar 15 ülkenin oybirliğiyle kabul edildi

02 Mart 2016 19:59

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’ye karşı son 20 yılın en ağır yaptırım kararını onayladı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların artırılmasını öngören tasarıyı Konseydeki 15 ülkenin tümünün oybirliğiyle kabul etti.

ABD Başkanı Barack Obama, kararın nükleer çalışmaları nedeniyle tepki çeken Kuzey Kore’ye yönelik ciddi bir mesaj olduğunu söyledi.

Karar öncesinde yaptırımların kabul edilmesi halinde sert tepki göstereceklerini söyleyen Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Se Pyong So, ‘nükleer programın amacının bölünmüş Kore yarımadasında barışın garanti altına alınması olduğunu ve nükleer silahları Güney Kore'ye karşı kullanmayı hedeflemediklerini’ belirtti.

 

 

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