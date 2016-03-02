BMGK’dan Kuzey Kore’ye ağır yaptırımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’ye karşı son 20 yılın en ağır yaptırım kararını onayladı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların artırılmasını öngören tasarıyı Konseydeki 15 ülkenin tümünün oybirliğiyle kabul etti.

ABD Başkanı Barack Obama, kararın nükleer çalışmaları nedeniyle tepki çeken Kuzey Kore’ye yönelik ciddi bir mesaj olduğunu söyledi.

Karar öncesinde yaptırımların kabul edilmesi halinde sert tepki göstereceklerini söyleyen Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Se Pyong So, ‘nükleer programın amacının bölünmüş Kore yarımadasında barışın garanti altına alınması olduğunu ve nükleer silahları Güney Kore'ye karşı kullanmayı hedeflemediklerini’ belirtti.