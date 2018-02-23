BMGK'daki Doğu Guta oylaması öncesi Merkel ve Macron'dan Putin'e mektup

Suriye'nin Doğu Guta bölgesi için ateşkes öngören tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanması öncesi Avrupa Birliği'nden bir dizi çağrı geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB zirvesine katılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderip tasarıya destek vermesini istediği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkel ile Macron'un ortak mektubunda Putin'e Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması için 30 günlük ateşkes öngören karar tasarısını desteklemesi çağrısı yaptı.

Tasarı İsveç ve Kuveyt tarafından BMGK'ye sunulmuştu.

“Merkel ile Macron, Putin'le konuşabilir”

“Şu an için Rusya'nın ne tutum alacağını bilemiyoruz'' diyen Fransa Cumhurbaşkanlığı, Merkel ile Macron'un BMGK'deki oylamanın sonucuna bağlı olarak Putin'le telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti.

Mogherini Suriye hükümetini suçladı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de yazılı açıklama yayımladı.

''Doğu Guta'daki katliam derhal durdurulmalı. AB, Doğu Guta'daki dehşet verici gelişmeleri anlatacak kelime bulamıyor'' diyen Mogherini, ''Suriye rejimi acilen kendi halkını hedef almayı sonlandırmalı ve halkı korumak olan öncelikli sorumluluğunu yerine getirmeli'' ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu, tüm tarafların acilen şiddete son vererek daha fazla hayat kaybını önlemesi gerektiğini söyledi.