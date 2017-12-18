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Dünya

BMGK'da Kudüs tasarısına Amerikan vetosu

Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyordu

18 Aralık 2017 22:17

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. BMGK’daki 14 üye ülke ABD’nin kararının hukuken geçersiz sayılmasını istedi. Ancak daimi üye ABD, tasarıyı veto etti.

ABD Temsilcisi Nikky Haley, Washington'ın Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto ettiğini açıklamıştı.

Geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. "Kudüs'ün statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. Lağvedilmelidir" ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile çelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

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