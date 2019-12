-BMGK'DA İRAN'A YAPTIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırımların uygulanması konusu görüşüldü. BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a Yaptırımlar Komitesi Başkanı Japonya tarafından 90-günlük Komite faaliyet raporunun açıklanmasının ardından söz alan ABD, İngiltere ve Fransa'nın BM daimi temsilcileri, Konsey'in haziran ayında İran'a karşı aldığı 1929 sayılı yaptırım kararının ardından kurulması öngörülen yaptırımların uygulanmasına yönelik izleme komisyonunun bir an önce teşkil edilmesini istediler. Uzman seviyesinde 8 kişiden kurulması öngörülen komisyonun, İran Yaptırımlar Komitesine, İran'ın BM kararına uygun davranıp davranmadığına yönelik düzenli raporla sunması bekleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, yaptığı konuşmada, söz konusu panelin kurulmasında gecikme yaşandığını belirterek "Bu komisyon bir an önce işlerlik kazanmalı" dedi. Rice, ayrıca hem Konsey'in hem de BM Yaptırımlar Komitesi'nin, İran'ın Konsey kararlarını sürekli ihlal etmesi karşısında bu ülkeye uygun bir yanıt vermesi gerektiğini de dile getirdi. İngiltere Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant ve Fransız Büyükelçi Gerard Araud da Rice'ın endişelerine katıldıklarını, izleme komisyonunun bir an önce kurulması gerektiğini bildirdiler. BM kulislerinde İzleme Komisyonu'nun, 8'den fazla sayıda ülkenin Komisyon üyeliği için aday göstermesi nedeniyle kurulamadığı konuşuluyor. Bu arada haftaya başlayacak 65. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları sırasında Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının kendi aralarında toplanıp İran'a getirilen son BM yaptırımlarını ele almaları bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da BM Genel Kurulu'na 23 Eylülde hitap etmesi öngörülüyor.