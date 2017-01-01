BMGK, Suriye planını onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dün New York'ta yapılan oturumunda Suriye'de şiddetin sona ermesini ve barışın sağlanmasını öngören karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de barış sağlanması için gösterdiği çabanın, BMGK üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.

Ankara ve Moskova'nın girişimi ile hazırlanan plan, Suriye'de cuma gününden beri yürürlükte olan ateşkesin yanı sıra Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmelerinin yapılmasını öngörüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhaliflerin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin 15 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Karar metninde, Astana'daki görüşmelerin, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak toplantının "önemli bir etabı” olduğuna dikkat çekildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin cuma günü Astana'daki görüşmelerin hazırlıkları için yapılan toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı da davet etmişti. ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump yönetimindeki yeni hükümetin de "önemli bir katılımcı” olacağı ifade edildi. İran da sorunun çözümünde önemli bir ortak olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra BMGK, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım ekiplerinin acilen ve güvenli bir şekilde bölgeye ulaşmasını talep etti.

Plan ayrıntı içermiyor

Oylamanın ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Peter Wilson, "2016'yı bitirirken, Suriye'de kan dökülmesini engelleme zamanının geldiği konusunda anlaşabildik” dedi.

Vitali Çurkin de BMGK üyelerine destekleri için teşekkür ederek, "Çok zor bir yıl olduğunu hepimiz biliyoruz” şeklinde konuştu.

Ancak İngiltere, ABD ve Fransa'nın temsilcileri planın ayrıntıları konusunda bilgilendirilmediklerine işaret ederek, örneğin ateşkesin hangi silahlı gruplar için geçerli olduğunun tam olarak bilinmediği ifade edildi. Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Alexis Lamek, Türk-Rus planında açıklığa kavuşmamış noktaların bulunduğunu dile getirdi.

Ateşkese büyük ölçüde uyuluyor

Bu arada, direnişçi gruplar hükümete bağlı birlikleri ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, çatışmalara devam etme tehdidinde bulundu. Ancak gözlemciler Suriye'de cuma akşamı yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu, bazı küçük çaplı çatışmaların yaşandığını bildirdi. Ateşkes radikal İslamcı grupları kapsamıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'den verilen bilgilere göre, Barada Vadisi çevresinde direnişçiler ile hükümete bağlı birlikler arasında çatışmalar devam ediyor.

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dpa/AFP, JD/BW