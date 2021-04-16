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Dünya

BMGK, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı

16 Nisan 2021 22:30

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine yetki veren kararı oy birliğiyle kabul etti. Karara göre, Sirte'de 60 gözlemci konuşlandırılacak. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizma oluşturulması önerisinin kabul görmesinin ardından, BMGK, ateşkes denetleme mekanizmasına yetki veren kararı oy birliğiyle onayladı.

Guterres'in BMGK'ya sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından Sirte'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.

Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.

 

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