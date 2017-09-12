BMGK, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım tasarısını oy birliğiyle kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısı, Rusya ve Çin'in katılmasıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı yumuşatıldı

ABD konu hakkındaki ilk karar taslağında BMGK'dan Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulamasını, tekstil ürünlerinin ithalatını durdurmasını ve Kim Jong un'a mali yaptırım ve seyahat yasağı getirmesini istiyordu.

Ancak BMGK'da veto hakkı olan Çin ve Rusya'nın itirazları sonucu ABD'nin taslağı yumuşattığını açıkladı.

Buna göre yeni taslakta Kim Jong un'un kara listeye eklenmesi talebi yer almıyor.

Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK'nın 9 üyesinin onayı ve 5 daimi üyenin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) tasarıyı veto etmemesi gerekiyordu. Bugün oylanan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama öncesi Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hidrojen bombası denemesine katkı yapan nükleer bilimciler ve mühendisler için cumartesi günü yapıldığı belirtilen kutlamaya katıldığını gösteren fotoğraflar yayımlamıştı. KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD nihayet yasa dışı ve adil olmayan sert yaptırımlar tasarısını uydurdu. Kuzey Kore, ABD'nin bedel ödeyeceğini garanti edecek" demişti.