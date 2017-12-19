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BMGK kararının ardından Dışişleri'nden ABD'ye Kudüs tepkisi

"ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir"

19 Aralık 2017 01:15

Dışişleri Bakanlığı BMGK'da Kudüs tasarısının ABD tarafından veto edilmesi kararına "Bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde: 

"Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz.

Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan sözkonusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyinin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez.

Türkiye olarak Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz."

 

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