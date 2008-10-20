BMGK geçici üyeliği Rumları kızdırdı

Türkiye’nin BMGK’ya üyeliğini onaylamasıyla BM’nin, daha önce Kıbrıs konusundaki tavrıyla çelişkiye düştüğünü iddia eden Hıristofyas, “Kıbrıs’ın bir parçasını işgal eden ve Kıbrıs halkının insan haklarını ihlâl eden bir ülkenin BMGK üyesi olması bizi elbette memnun etmedi” dedi.Rum lider en kısa zamanda, “Türkiye’nin Güvenlik Konseyi üyesi olmaması gerektiğini göstermek için” harekete geçecekleri de sözlerine ekledi. Rum basınına göre Hristofyas yönetimi, yönetimi, başta Çin ve Rusya olmak üzere, "dost" saydığı ülkeler nezdinde girişimde bulunmaya hazırlanıyor.Rum basınında yayımlanan haberlere göre, Hristofyas, Türkiye'nin seçilmesini engellemek için çok çabaladıklarını, ancak gelişmeyi önleyemediklerini belirterek, "Bundan sonra, Türkiye'nin marifetlerini karşılamak için önümüze bakacağız" dedi.Hristofyas'ın, AB-Çin zirvesine katılmak amacıyla çarşamba günü Pekin'e gideceğini, bu ziyaret çerçevesinde Çin hükümet yetkilileriyle yapacağı temaslarda, Türkiye'nin Güvenlik Konseyi üyeliği konusunu da ele alacağını duyurdu.Geçen cuma yapılan seçimlerde Türkiye son olarak 1961 yılında bulunduğu BMGK geçici üyeliğine 2009-2010 dönemi için Avusturya’yla birlikte Batı Avrupa kıtasını temsilen seçilmişti.Siyasi uzmanlar BMGK üyeliğine seçilen Türkiye’nin bu konumunun avantajıyla başta Kıbrıs sorunu olmak üzere Türkiye’yi yakından ilgilendiren konuların dünya gündemine taşınabileceğini vurgulamıştı.Öte yandan Hristofyas, Rum tarafında bulunan Avrupa Demokratik Parti (EDP) eş başkanı François Bayrou başkanlığındaki heyetle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorununun aslında çok basit olduğunu" savundu.Hristofyas, "Sorunun özünün 'istila' ve bütün Kıbrıslıların insan haklarının ihlal edilmesi olduğunu, Kıbrıslı Türklerin, ana vatanın koruması yerine, Kıbrıslı Rumlarla birlikte özgür yaşamayı arzu ettiklerini" iddia etti.