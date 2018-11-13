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Dünya

BMGK, Gazze için acil toplanacak

Kuveyt ve Bolivya, BM Güvenlik Konseyine acil toplantı çağrısı yaptı

13 Kasım 2018 23:23

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov, abluka altındaki Gazze'de artan gerginliğin ardından taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Kuveyt ve Bolivya ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı

Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de yaşanan gerginliğin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

BM'nin, Mısır ve diğer taraflarla Gazze'de kritik eşiğin aşılmaması için yakın çalışma içerisinde olduğunu belirten Mladenov, İsrail ve Gazze'deki Filistinli gruplara sükunet çağrısı yaparak, "Roketler durdurulmalı, tüm taraflar itidalli davranmalı. Şiddet sarmalını tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınılmamalı" ifadelerini kullandı.

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