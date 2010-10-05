-BMGK DÖNEM BAŞKANLIĞI UGANDA'YA GEÇTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.10.2010 - BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı, Türkiye'nin 1 aylık dönem başkanlığının sona ermesiyle birlikte Uganda'ya geçti. Uganda'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ruhakana Rugunda BM'de düzenlediği basın toplantısında, Konsey'in bu ayki programıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Konsey üyelerinin bu hafta içinde Uganda ve Sudan'ı ziyaret edeceğini bildiren Rugunda, ziyaretin amacının bölgedeki barış çabalarını ve Sudan'daki BM barış gücü misyonlarını desteklemek olduğunu belirtti. Konsey heyetinin Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine Rugunda, ne Konsey üyelerince ne de Beşir tarafından böyle bir talepte bulunulduğunu, Konsey heyetinin Sudan'ın yüksek düzeyli yetkilileriyle görüşeceğini söyledi. Ömer Beşir ile Uluslararası Ceza Mahkemesini'nin tutuklama kararı nedeniyle mi görüşülmediğinin sorulması üzerine ise Uganda Daimi Temsilcisi, bu konuda Konsey üyelerince resmi bir tutum alınamadığını, Konsey üyelerinin mahkeme kararıyla ilgili farklı düşündüklerini ifade etti. Beşir'in Konsey üyeleriyle görüşmek istemesi durumunda ne olacağının sorulması üzerine ise Rugunda, buna Konsey üyelerinin karar vereceğini söylemekle yetindi. BM kulislerinde, Güney Sudan'da gelecek yıl Ocak ayında düzenlenmesi beklenen referandumun gecikmeden yapılması konusunun da Konsey'in Sudan ziyaretindeki gündeminin en üst sıralarında yeraldığı belirtiliyor. Rugunda, Somali ile ilgili bir soru üzerine ise bu ayki Somali toplantısının 21 Ekim'de düzenleneceğini belirterek Somali'deki korsan sorununun çözülmesi için uluslararası toplumun dikkatini sorunun asıl kaynağı olan ülkenin iç bölgelerine vermesi gerektiğini söyledi. Rugunda'nın verdiği bilgiye göre bu ay Konsey programında Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Çad gibi Afrika ülkelerindeki durum, Orta Doğu, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) görev süresinin uzatılması bulunuyor. Konsey, "barışın sağlanması, ihtilafların sona erdiği yerlerde barışın inşası ve kadın" konularını da 22 ve 26 Ekim tarihlerindeki toplantılarında üst düzeyde ele alacak. Konsey'in 13 Ekim'de ISAF'ın görev süresini uzatması, 18 Ekim'de de Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili toplantı düzenlemesi bekleniyor.