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Ekonomi

BMGK, Doğu Guta'daki 'insani ateşkes' tasarısının oylamasını erteledi

Üçüncü kez ertelenen tasarının oylamasının cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek

24 Şubat 2018 11:09

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep edilen tasarının oylamasını erteledi. Üçüncü kez ertelenen tasarının oylamasının cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

BMGK, Suriye'de başkent Şam ve yakınındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi ile insani yardım iletilmesi için acilen 30 gün süreli bir ateşkes çağrısı yapan tasarıyı görüştü. Ancak cuma günü Türkiye saati ile (TSİ) 19:30'da başlayacağı duyurulan oylamanın hemen öncesinde tasarı metni üzerinde anlaşmazlıklar yaşandı. Anlaşmazlıkların çözümü için uzun süreli müzakereler sürdürülürken, oylamanın cumartesi günü TSİ 20.00'a ertelendiği duyuruldu.

Diplomatlardan yapılan açıklamada, oylamanın üçüncü kez ertelenmesinin sebebinin tasarı metnine ilişkin müzakerelere daha fazla zaman kazandırabilmek olduğu belirtildi.

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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