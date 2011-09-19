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Dünya

BM Destek Misyonu'na katkı ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 15:33

-BM Destek Misyonu'na katkı ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı, BM'den gelecek Libya konusundaki çağrılara Türkiye'nin katkıda bulunmaya hazır olduğunu blidirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya devleti ve halkının meşru tek temsilcisi olarak gördüğü, Konsey'i güçlü bir şekilde desteklediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'nin ülke genelinde büyük ölçüde kontrolü sağlamasıyla Libya halkının yıllardır özlemini çektiği özgürlük, adalet ve demokrasiye ulaşmak amacıyla verdiği uzun meşakkatli mücadelede tarihi dönüm noktasına varıldığını bildirdi. Libya açıklamasında şunlar belirtildi: "Türkiye, siyasi geçiş ve kurumsal yeniden yapılanma sürecine girmekte olan Libya'da 'BM Destek Misyonu' konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılamakta olup, BM'den gelecek çağrılar doğrultusunda bu misyona katkıda bulunmaya hazırdır." Açıklamada, Libya'ya uygulanmakta olan yaptırımların koşullar elverdiğinde tamamen kaldırılmasını destekleyen Türkiye'nin, 2009 sayılı yeni BMGK Kararı uyarınca gerekli ulusal düzenlemeleri yapacağı ve hür, demokratik ve birleşik yeni bir Libya'nın kuruluşuna giden mevcut süreçte dost ve kardeş Libya halkına verdiği desteği kararlılıkla sürdüreceği" belirtildi.

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