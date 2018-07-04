T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM'den Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Kıbrıs hamlesi

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlamasının başlangıcı olarak temsilci ataması yaptı

04 Temmuz 2018 01:20

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs\'ta görüşmelerin yeniden başlamasının başlangıcı olarak temsilci ataması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) yapacağı ziyaret öncesinde Birleşmiş Milletler\'den kritik bir halme geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye\'nin de onayını alarak Jane Holl Lute\'yi Kıbrıs\'a özel temsilci olarak görevlendirdi. Guterres\'in de danışmanı olarak Lute, önümüzdeki günlerde Kıbrıs\'a gelecek ve liderlerle görüşecek.
ANKARA\'YA DA GELECEK
Lute, Kıbrıs\'ta yaptığı temasların ardından Ankara ve Atina\'da da görüşmeler yapacak. Lute\'nin temasları sonrasında Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SEFA KARAHASANLEFKOŞA DHA BİRLEŞMİŞ Milletler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres KıbrısCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCBirleşmiş MilletlerBM Genel Sekreteri Antonio Guterres TürkiyeJane Holl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24