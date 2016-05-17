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Deutsche Welle

BM'den Yunanistan'a mülteci eleştirisi

Birleşmiş Milletler, mültecilere gereken ilginin gösterilmediği gerekçesiyle Yunanistan'ı eleştirdi. On binlerce mültteci AB ülkeleri arasında paylaştırılmayı bekliyor.

17 Mayıs 2016 11:57


Birleşmiş Milletler (BM), ülkedeki mülteci kamplarında hayat şartlarının düzeltilmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

BM'in Mültecilerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crepeau, mültecilerin gelecekleri hakkında bilgilendirilmemesinin ve kampların aşırı oranda doldurulmasının mültecileri hayal kırıklığı, şiddet ve korkuya sürüklediğini söyledi.

Çocuk yaştaki mültecilerin Yunanistan'daki kamplara kapatılmasını eleştiren Crepeau, çocukların ‘zorla alıkonamayacağını' belirtti.

Yunanistan'ın mülteci kamplarındaki şiddet olayları son aylarda artmaya başlamış ve mülteciler kamplardan kaçmaya teşebbüs etmişlerdi. Midilli adasındaki Moria kampında meydana gelen olaylar sırasında mülteciler çöp bidonlarını ateşe vermiş, polis de göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

54 bin mülteci bekliyor

Yunanistan'da 45 bini Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce gelenler olmak üzere toplam 54 bin mülteci kalıyor.

Yunan hükümeti geri kabul anlaşmasından önce ülkeye gelenlerin ön kayıtları yapıldıktan sonra iltica başvurusunda bulunabileceklerini duyurdu.

20 Mart'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, AB ülkelerine kaçak giren yabancılar Türkiye'ye iade ediliyor.

AB Türkiye'ye iade edilen her bir mülteci karşılığında bir Suriyeli'yi almayı taahhüt etmiş ve mültecilere yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye'ye 6 milyar euro yardım yapılmasını kabul etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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