-BM'den yeni ekonomik kriz uyarısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.12.2011 - BM, bugün yayımladığı yeni küresel ekonomik görünüm raporunda, yeni bir ekonomik kriz olabileceği konusunda uyarıda bulundu. BM'nin ekonomik ve sosyal konular dairesi (DESA) tarafından hazırlanan raporda, 2012 yılında iyimser bir senaryoyla ekonomik büyümenin yüzde 2,6 olabileceği, ancak kötü bir senaryo durumunda ise büyümenin sadece yüzde 0,5 oranında kalacağı belirtildi. BM, mayıs ayında hazırladığı raporunda ise 2012 yılı için küresel büyümeyi yüzde 3,6 oranında öngördüklerini bildirmişti. Bugün yayımlanan yeni raporda gelişmiş ülkelerin mali açıdan kemer sıkma politikalarına zamansız başlamaları halinde, dünyanin yeni bir ekonomik durgunluğa sürüklenebileceği yorumunda bulunuldu. Bu kapsamda rapor, ''çifte ekonomik durgunlukla'' karşı karşıya kalınmaması için, ülkelerin ek canlandırma paketleri ve teşvik önlemleri almalarını ayrıca, yeni işler yaratılması ve yatırımı teşvik edebilmek için daha güçlü uluslararası eşgüdüm yapılmasını tavsiye etti. Raporda özellikle gelişmiş ülkeler tarafından mali açık ve kamu borçlarına karşı uygulanan kemer sıkma önlemlerinin, büyümeyi ve iş beklentilerini baskıladığı vurgulandı. Rapor, 2012 yılını ''kritik yıl'' olarak tanımlarken, gelecek yıl dünyada ekonomik büyümenin yavaş oranda olacağı (yüzde 2,6) 2013 yılında ise büyüme oranının yüzde 3,2'ye çıkacağı, ancak bütün bu tahminlerin ancak Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin kontrol altına alınması ve çok sıkı mali politikaların azaltılması halinde mümkün olabileceği vurgulandı. Raporda, ''Özellikle Avrupa ve ABD'de politika oluşturanlar iş yaratamazlar, ulusal borç krizlerini çözemezler, mali sektörün kırılganlığını aşamazlarsa o zaman küresel ekonomi açısından yeni bir risk olasılığı bulunuyor'' denildi. BM raporunda ulusal borç krizlerinin, kırılgan bankacılık sektörlerinin, yüksek işsizlik oranı ile kemer sıkma politikalarının yarattığı düşük talebin ve siyasi etkinsizliğin küresel ekonomiyi zayıflattığı belirtilerek, ''Bu faktörlerden birinin daha da kötü hale gitmesi durumunda çok ciddi mali kargaşaya ve ekonomik durgunluğa sürüklenme olasılığı bulunmaktadır'' ifadesine yer verildi. Raporda gelişmiş ülkelerdeki yavaşlayan büyümenin, gelişmekte olan ülkeleri de etkilediği ve nisan ayından bu yana gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin da yavaşladığı kaydedildi. Raporda, ''Dünyanın iki en büyük ekonomisini oluşturan ABD ve Avrupa, birbirlerine derinden bağlı, dolayısıyla birbirlerinin sorunlarından çok yakından etkileniyorlar ve bu da yeni bir küresel durgunluğa sebep olabilir. 2009 yılındaki krizden güçlü bir şekilde toparlanarak çıkan gelişmekte olan ülkeler ise bu sefer ticaret ve mali kanallar yoluyla krizden etkilenebilirler'' denildi. Brezilya ve Meksika'nın bu ekonomik durgunluktan daha görünür şekilde etkileneceğine yer verilen raporda, Hindistan ve Çin'deki ekonomik büyümenin ise güçlü kalmaya devam etmesinin beklendiğini vurgulandı.