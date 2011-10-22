-BM'den Yemen çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Yemen hükümetini ve muhalefetini, bir an önce Körfez ülkelerinin girişimini temel alan bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulundu. İngiltere'nin taslağını hazırladığı, Konsey'in oybirliğiyle kabul ettiği kararda, Yemen hükümetine ve muhalefetine, bir an önce Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e dokunulmazlık tanıyacak bir anlaşmaya varmaları çağrısı yapıldı. Kararda ayrıca, ''Barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımı şiddetle kınandı'' ve ''Şiddetle insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği'' kaydedildi.