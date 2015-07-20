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Dünya
Deutsche Welle

BM’den İran'a yönelik yaptırımların kalkmasına yeşil ışık

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, İran’a yaptırımların kaldırılmasının yolunu açan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti

20 Temmuz 2015 20:52


İran, geçen hafta Viyana'da varılan anlaşma uyarınca uranyum zenginleştirme programında kesintiye gitmeyi ve nükleer programını uluslararası kontrollere açmayı kabul etmişti. Anlaşmanın ilk adımı olarak BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan karar tasarısını kabul etti.

Karar tasarısında Tahran'dan varılan anlaşmayı "tamamen" ve kararlaştırılan takvim içerisinde hayata geçirilmesi isteniyor. İran'ın sözüne sadık kalması halinde yaptırımların adım adım kaldırılması öngörülüyor.

Yeni karar 2006'dan bu yana nükleer programı nedeniyle İran hakkında alınan 7 yaptırım kararının da yerini alıyor. BM yaptırımları arasında banka hesaplarının dondurulması, seyahat yasakları ve ekonomik yaptırımlar gibi çeşitli uygulamalar bulunuyor. BM kararının yürürlüğe girmesi içinse önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onaylaması gerekiyor.

İran ile müzakerelerde Almanya'nın yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) yer aldığı için konseyin bu kararı şaşırtıcı olmadı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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