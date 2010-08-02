-BM'DEN, WWF VE OXFAM'A CEZA BONN (A.A) - 02.08.2010 - BM, iklim değişikliği konferansında Suudi Arabistan'ın isim tabelasına zarar veren sivil toplum kuruluşları Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Oxfam'a ceza verdi. BM'nin iklim değişikliği konusundaki üst düzey yetkilisi Christiana Figueres, WWF ve Oxfam'ın geçen hazirandaki toplantıda Suudi tabelasını kırarak, tabelayı tuvalete atan ve bununla ilgili fotoğraflar dağıtan üç üyesine bir sonraki toplantıya katılma yasağı getirildiğini belirtti. Figueres, WWF ve Oxfam'ın gelecek görüşmelerde daha az sayıda kişiyle temsil edileceğine de söyledi. WWF ve Oxfam'ın ayrıca yapılanlardan ötürü özür dilediği, Suudi Arabistan'ın da iki örgütün 5 yıl boyunca görüşmelerden men edilmesi talebini çektiği kaydedildi.