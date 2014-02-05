BM'den Vatikan'a ağır suçlama



BM Çocuk Hakları Komisyonu, Vatikan yönetimini Katolik Kilisesi'nde yaşanan pedofili olaylarının üzerine gitmemek ve sorumluları adalete teslim etmemekle suçladı.

"Yapmaları gereken herşeyi yapmıyorlar" diye konuşan Komisyon Başkanı Kirsten Sandberg, Vatikan'ın BM Çocuk Hakları Konvansiyonu'nu ihlal ettiğini dile getirdi.

Bu konuda harekete geçmesi için Vatikan'a çağrıda bulunan BM Çocuk Hakları Komisyonu, çocuk istismarına karışan bütün din adamlarının derhal ortaya çıkarılmaları, görevden alınmaları ve adalete teslim edilmelerini istedi.

Komisyon'un çocuk istismarı ile ilgili hazırladığı raporda, Katolik Kilisesi'nin söz vermesine rağmen çocukların din adamları ve kilise çalışanları tarafından cinsel istismara uğramalarının önüne geçmediği kaydedildi.

Raporda, Katolik Kilisesi'nin istismar vakalarını engellemek ve çocukları korumak için "işlenen suçların boyutunu tanımaması" ve "gerekli önlemleri almamasından" dolayı Komisyon'un derin endişe duyduğu ifade edildi.

Vatikan'ın çocukları korumak yerine, istismar vakalarının devam etmesine ve sorumluların cezasız kalmasına göz yumduğu eleştirisine de raporda yer verildi.

Raporda çocukları istismar eden çok sayıda rahibin çocuklarla ilişki kurmaya devam ettiği ve cinsel istismarda bulundukları belirtildi.