-BM'DEN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA KARŞI İŞBİRLİĞİ VURGUSU VİYANA (A.A) - 18.10.2010 - BM, uyuşturucu kaçakçılarının bir günde yüz milyonlarca dolar kazandıklarını bildirerek, küresel terörizme kaynak sağlayan yasa dışı ticareti durdurmak için ülkelerin işbirliğini artırmalarını istedi. BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Bürosu Başkanı Yuri Fedotov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da organize suçlarla ilgili küresel gelişmelerin değerlendirileceği ve bir hafta sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucu kaçakçılığının suçlular için çok kazançlı bir iş alanı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Rus diplomat Fedotov, kokain ve eroin kaçakçılarının günde yaklaşık 280 milyon dolar kazandıklarını belirterek, bu konuda BM'nin Uluslarötesi Organize Suç'a karşı kabul ettiği sözleşmenin daha iyi uygulanmasını talep etti. Fedotov, 10 yıl önce İtalya'nın Palermo kentinde kabul edilen sözleşmeyi imzalayan 157 ülkeden sadece 19'unun uluslararası işbirliğine yardımcı olduğunu ifade etti. Organize suçla mücadeleyi ancak birlik olunarak başarabileceklerini vurgulayan Fedotov, BM sözleşmesinin bu alanda güçlü bir araç olduğunu ancak yeterince uygulanmadığını bildirdi. Fedotov, And bölgesinden Kuzey Amerika ve Avrupa kokain ticaretinin yıllık 72 milyar dolar, Afganistan'dan Avrupa'ya eroin ticaretinin 33 milyar doları bulduğunu belirterek, bu paraların suçu ve terörü finanse etmede kullanıldığını kaydetti. Fedotov, çoğu kadınlar olmak üzere cinsel sömürü için Avrupa'ya yapılan insan kaçakçılığının her yıl 3 milyar dolar, Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya göçmek kaçakçılığının ise 6.6 milyar dolar gelir getirdiğinin tahmin edildiğini söyledi.