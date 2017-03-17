BM'den uyarı: Kolombiya'da FARC'dan boşalan yerlere çeteler yerleşiyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, yayınladıkları raporda Kolombiya'da insan hakları savunucuları ile sol siyasi örgütlerden öne çıkmış isimlerin öldürüldüğünü aktardı. FARC'dan boşalan yerlerin de silahli çetelerin yerleştiğini kaydetti.

BBC'nin haberine göre BM, Kolombiya üzerine yayınladığı raporda öldürülenlerin çoğunun sol siyasi örgütlerin üyesi veya insan hakları savunuculuğunda öne çıkmış isimler olduğunu vurgularken hükümeti bu insanları korumaya davet etti.

Rapora göre en tehlikeli yerler yasadışı uyuşturucu üretiminin yapıldığı bölgeler.

"Bu cinayetler barışı sağlama imkânını ciddi bir şekilde etkiliyor"

BM, eskiden FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) denetiminde bulunan bölgelere de silahlı çetelerin yerleşmeye başladığı uyarısında bulundu.

Kasım 2016'da hükümet ile FARC arasında varılan anlaşma sonucunda FARC isyancıları tamamen silahsızlanacakları geçici bölgelere gönderilmişlerdi.

BM'ye göre şimdi FARC'dan boşalan yerlerde toprakların ve kaynakların paylaşımı için çeşitli silahlı gruplar birbirleriyle çatışmaya başladı.

BM'nin Kolombiya'daki temsilcisi Todd Howland, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı altın madenciliği ile uğraşanların genellikle insan hakları savunucularını tehdit olarak gördüğünü söyledi. Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ise insan hakları savunucularına yönelik şiddetin barış anlaşmasını baltalayabileceğini belirtti: "Bu tehditlerle yüzleşmemiz gerekiyor çünkü bu cinayetlerin Kolombiya'da barışı sağlama imkânını ciddi bir şekilde etkilediğini biliyoruz."