BM'den uyarı: Her dokuz kişiden biri yetersiz besleniyor

Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı son üç yılda 821 milyona yükseldi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, küresel düzeyde 821 milyon kişinin, bir başka deyişle her dokuz kişiden birinin yetersiz besleniyor.

Raporda beş yaşından küçük 151 milyon çocuğun, küresel toplamın yüzde 22'sinin büyümesinin yetersiz beslenme nedeniyle olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Raporu kaleme alan uzmanlar, bu durumunun nedeninin kısmen aşırı iklim olayları olduğunu söyemekle birlikte, acilen küresel düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu adlı raporda, besleyici gıdalara erişimde yaşanan zorluğun dünyadaki obezite sorununu da kötüleştirdiği ve her sekiz yetişkinden biri anlamına gelen 672 milyon kişinin obez olarak sınıflandırıldığı vurgulanıyor.

'Karmaşık ve sık yaşanan '

Uzmanlar, sel, aşırı sıcak, fırtınalar ve kuraklıkların 1990'lı yıllardan beri iki katına çıktığını vurguluyor.

Raporda, "Çalışmamız iklimdeki çeşitliliğin ve daha karmaşık, sık yaşanan ve yoğun aşırı iklim olaylarının açlık ve yetersiz beslenmeye son verme alanında elde edilen kazanımları tehdit ettiği, hatta geriye çevirebileceği konusunda net bir mesaj veriyor" denildi.

Aşırı iklim olaylarının tarımsal üretime doğrudan etkisi olabiliyor ve aynı zamanda karımsal üretime katılabilecek sağlıklı insan sayısını ve insanların besleyici ve güvenli gıda bulmaya harcayabileceği zaman ve parayı azaltıyor.

Tarımsal üretim sistemlerinin yağış ve sıcaklıklara bağımlı olduğu ve çok sayıda insanın tarımdan geçindiği ülkelerde açlığın çok daha kötü olduğu vurgulanıyor.