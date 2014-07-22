BM'den Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağına ilişkin karar

BM Güvenlik Konseyi, Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin hazırlanan karar tasarısını kabul etti. Tasarı, olayın aydınlatılması için her türlü desteğin verilmesini öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da düşen Malezya Havayolları uçağına ilişkin Avustralya tarafından hazırlanan karar tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Toplantının başında yapılan oylamada tasarı tüm üyelerin lehte oyu ile kabul edildi.

Kararda uçağın düşürülmesi en şiddetli şekilde kınanarak, olayın aydınlatılması için sivil havacılık kuralları ışığında derinlemesine, uluslararası ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin desteklendiği belirtildi.

Tüm ülkelerden yürütülecek soruşturmaya her türlü bilgi ve desteğin verilmesi istenen kararda, bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan uçağın enkazı ve kurbanların eşyalarına zarar verilmemesi ve başka yerlere taşınmaması istendi.



Enkaz bölgesindeki çatışmalara bir an önce son verilmesi istenen metinde, soruşturma ekiplerinin bölgeye hiç bir engelle karşılaşmadan güvenli bir şekilde ulaşmasının temin edilmesi talep edildi.

Sorumluların bulunması ve yargı önüne çıkarılması için tüm ülkelerden işbirliği de istenen kararda, ülkeler ve diğer gruplardan sivil hava taşıtlarının hedef alınmasından sakınmaları ve bu tür kazaların tekrarlanmasının engellenmesi istendi.

Karar metninde kurbanların cenazelerine insan onuruna saygılı bir şekilde muamele edilmesi gerektiği de vurgulanarak, bölgede bulunan ayrılıkçıların, kurtarma ekiplerinin ve diğer yetkililerin bölgeye girişine engel olduklarına işaret edildi.

Toplantıya Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da katıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, Konsey'de yaptığı konuşmada Rusya'dan ayrılıkçılar üzerindeki nüfuzunu kullanarak bölgeye güvenli girişin sağlanmasına katkı yapmasını istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans da, uçakta yaşamını yitiren yaklaşık 200 Hollanda vatandaşının kalplerinde büyük bir yaraya neden olduğunu belirterek, "Önceliğimiz kurbanların evlerine götürülmesi. Bunun için gecikme olmadan vatandaşlarımızın cenazelerine ulaşmak istiyoruz" dedi.

Cenazelere saygı gösterilmesini de isteyen Timmermans, "Olaya ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar dinlenmeyeceğiz" diye konuştu.

'Rusya'nın sessizliği destek anlamına geliyor'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da, Rusya'ya uçağın düşürülmesini daha yüksek bir sesle kınama çağrısı yaparak, "Rusya'nın sessizliği ayrılıkçılara destek anlamına geliyor" dedi.

Tüm taraflar bağımsız bir soruşturmaya yeterince destek vermediği için böyle bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Power, ayrılıkçı militanların enkaz bölgesinden delilleri götürdüklerinin görüldüğünü söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin de, ülkesinin soruşturmaya destek vermeye hazır olduğunu ancak henüz soruşturma yapılmadan önyargılarla karar vermenin doğru olmadığını kaydetti.

Ukrayna'yı çatışmaların yaşandığı bölgeden sivil uçak geçmesine izin vermesi nedeniyle bir kez daha eleştiren Churkin, Ukrayna'yı sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam etmekle suçladı.

Tasarı oylamaya sunulmadan önce Rusya ile diğer ülkeler arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ve Rusya'nın vetosunun engellenmesi için tasarının dilinde yumuşamaya gidildiği kaydedildi.