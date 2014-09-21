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Dünya
Deutsche Welle

BM'den Türkiye'ye yardım

Birleşmiş Milletler, 24 saat içinde yaklaşık 70 bin Suriyeli Kürt'ün Türkiye'ye sığındığını duyurdu. Açıklamada artan mülteci sayısının Türkiye'yi zorladığı ve örgütün yardımlarını artıracağı belirtildi.

21 Eylül 2014 14:51


İslam Devleti adlı örgütün Suriye'de Kürtlerin yaşadığı bölgeleri de ele geçirmeye başlaması üzerine Türkiye yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya kaldı. Örgütün saldırılarından kaçan Suriyeli Kürtler Türkiye'ye sığınmaya başladı.

Merkezi Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Komiserliği'nden yapılan açıklamada 24 saat içinde yaklaşık 70 bin Suriyeli'nin Türkiye'ye sığındığını duyurdu. Artan mülteci sayısı karşısında Türkiye'nin zorlandığını kaydeden BM yetkilileri, Türk hükümetine yapılan yardımların arttırılacağına dikkat çekti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, İslam Devleti örgütünün militanları perşembe gününden bu yana Suriye'nin kuzeyindeki 60 köyü ele geçirdi.

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Türkiye'ye gelen Suriyelilerin sayısı 1,5 milyonu buluyor.

Suriye'nin Tel Abyad ve Aynel Arap bölgesi arasında İslam Devleti örgütü ile PYD arasındaki çatışmaların ise sürdüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, bölgeden kaçan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Suriyelilerin askerler tarafından oluşturulan güvenlik kontrolünde Türkiye tarafına geçtiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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