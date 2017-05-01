T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den Türkiye'ye KHK tepkisi: Hukuk standartlarına uyulduğunu söylemek çok zor

Birleşmiş Milletler’den Türkiye’ye insan hakları eleştirisi geldi

01 Mayıs 2017 21:56

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, OHAL uygulamasını, hafta sonunda çıkarılan iki yeni KHK’yla yapılan yeni görevden almaları ve son gözaltıları eleştirdi.

Zeid, “Böylesine çok sayıda görevden alma ve gözaltı yaşanırken, bu vakıaların hepsinin hukuk kuralları açısından standartlara uyduğunu söylemek çok zor” dedi.

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Zeid, “Evet, terör saldırılarına yanıt verilmeli ama bu, insan hakları pahasına yapılmamalı” eleştirisini getirerek, “OHAL’in uzatılması ve ülkedeki korku ikliminden çok endişeliyim” diye konuştu.

Zeid, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar konusunda da, “Türkiye’de gazetecilik suç değil. Bu, hükümetin çok dikkat etmesi gereken bir konu” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Zeid Raad El Hüseyinbmbirleşmiş milletlerkhk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24