BM'den Türkiye'ye KHK tepkisi: Hukuk standartlarına uyulduğunu söylemek çok zor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, OHAL uygulamasını, hafta sonunda çıkarılan iki yeni KHK’yla yapılan yeni görevden almaları ve son gözaltıları eleştirdi.

Zeid, “Böylesine çok sayıda görevden alma ve gözaltı yaşanırken, bu vakıaların hepsinin hukuk kuralları açısından standartlara uyduğunu söylemek çok zor” dedi.

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Zeid, “Evet, terör saldırılarına yanıt verilmeli ama bu, insan hakları pahasına yapılmamalı” eleştirisini getirerek, “OHAL’in uzatılması ve ülkedeki korku ikliminden çok endişeliyim” diye konuştu.

Zeid, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar konusunda da, “Türkiye’de gazetecilik suç değil. Bu, hükümetin çok dikkat etmesi gereken bir konu” ifadelerini kullandı.