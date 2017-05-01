BM'den Türkiye'ye insan hakları uyarısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye kamudan ihraç ve basın özgürlüğü konusunda eleştiri geldi. BM adına açıklamayı örgütün İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin yaptı.

El Hüseyin, terörle mücadele uğruna insan haklarının çiğnenmemesi gerektiğini söyledi. BM komiseri, Türkiye'deki görevden alma ve gözaltıların kanuni prosedüre uygun olmasının düşük bir ihtimal olduğuna da dikkat çekti.

Türkiye'de geçen hafta çıkarılan iki Kanun Hükmünde Kararname ile askeri ve akademik personelin de dahil olduğu 3 bin 974 kişi daha kamu görevinden ihraç edilmiş, 14 dernek kapatılmıştı.

BM'den basın özgürlüğü vurgusu

BM Yüksek Komiseri El Hüseyin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesi ile Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin durumuna da dikkat çekti. BM Komiseri, "gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak bu durumun hükümetin çok dikkat etmesi gereken bir konu olduğunun" altını çizdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in raporuna göre Türkiye son 12 yılda basın özgürlüğü sıralamasında 57 basamak gerileyerek 18 ülke arasında 155'inci sıraya düştü.

Türk Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre şu an Türkiye'de 159 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde.

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Reuters/ÖA/HS