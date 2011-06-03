BM’den Türkiye’ye Ilısu uyarısı

T24 - Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Ilısu başta olmak üzere Türkiye’deki Baraj ve HES projelerinin ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğunu belirterek, Türkiye’yi uyardı. BM, Türkiye’den yasa ve yönetmelikleri acilen gözden geçirmesini istedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kapsadığı ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin üye ülkelerce yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini ayrı ayrı komiteler aracılığı ile düzenli olarak inceleyen Birleşmiş Milletler, Türkiye’ye ilişkin raporu 20 Mayıs’ta yayımladı.

Rapora göre, başta Hasankeyf’i de sular altında bırakacak olan Ilısu olmak üzere Baraj ve HES projeleri ile Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ihlal ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’yi acilen insan haklarını temel alan bir yaklaşım geliştirmesi konusunda uyaran Birleşmiş Milletler raporu, kamusallaştırma, tahliye, yeniden yerleşim ve tazminat konularında yasa ve yönetmeliklerin de hızla gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin, Ilısu barajı ile birlikte 12 yıl içinde 2 bin baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapmayı planladığını belirten Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Bu projeler yaklaşık 2 milyon insanın hayatını etkileyecek. Buna karşın Türkiye bugüne kadar bu insanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını tamamen görmezden geldi. BM raporu da bu durumu onaylayarak Türkiye’yi bu konuda uyarıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler’in bu çalışma ile bir kez daha, yeni bir yasal düzenleme yapılmasının aciliyetini ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının ilgili yasal düzenlemeler konusunda önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.