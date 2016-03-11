BM’den Türkiye’ye ‘Güneydoğu ve kayyum’ eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, önemli açıklamalarda bulundu. BM Cenevre Ofisindeki "BM İnsan Hakları Konseyi" oturumunda, hazırladığı yıllık raporu hakkında konuşan Zeyd, AB liderlerinin sığınmacı krizini ele aldığı Türkiye-AB Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Bu hafta başında yapılan AB-Türkiye anlaşması, bazı ciddi endişeleri de gündeme getirdi. Hala anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Endişelerim arasında yasadışı olan kitlesel keyfi sınır dışı uygulamaları ihtimali de yer alıyor" dedi.

Radikal’in haberine göre, Yunanistan'daki insani durumun dramatik olduğunu söyleyen Zeyd, "Sığınmacılar, Avusturya, Makedonya, Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın sınırlarında uyguladıkları engellemeler nedeniyle Yunanistan'dan ayrılamıyor" şeklinde konuştu.

Zeyd, AB ülkelerine 17 Mart'ta yapacakları toplantıda sığınmacılar konusunda insan haklarına uyumlu önlemler almaları çağrısında bulundu.

Rus hükümetinin baskısıyla Moskova'daki BM ofisinin kapatılabileceğini vurgulayan Zeyd, "Rusya'dan, Moskova'daki ofisimizin kapatılmasına yönelik alınan sinyalden dolayı endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.

Zeyd, Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da insan hakları ihlallerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'deki insanların tarifi zor acılar çektiğini belirterek, bunun, gelecek nesiller üzerinde de tahmin edilemeyecek boyutta etkisi olacağını vurguladı.

Suriye'de çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının uygulanması gerektiğinin altını çizen Zeyd, bu sayede insani yardımların herkese ulaştırılabileceği ve ülkedeki soruna siyasi bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

50 yılı aşkın süredir Filistinlilerin işgal altında yaşadığı ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığının altını çizen Zeyd, "Karar vericiler, Filistinli yeni neslin umudunu kaybetmekte olduğunu anlaması lazım" dedi.Zeyd, İsrail-Filistin sorununa, bağımsız bir Filistin devleti ve güvende ve sınırları kontrol altında olan bir İsrail ile adil ve barışçıl bir çözümünü desteklediklerini de ifade etti.

Zeyd Raad el-Hüseyin, Türkiye'nin, güneydoğusundaki operasyonlara da değindi. "Türkiye'nin terörizm ile mücadele ettiğini ve bu mücadelenin Suriye krizinin etkisiyle yoğunluk kazandığını" belirten Zeyd, terör ile mücadele sırasında insan hakları ihlalleri yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin güneydoğusundaki insan hakları durumundan endişe duyuyorum. Artan şiddet olayları yüzlerce insanın ölmesine neden oldu. Türkiye'nin, Suriye krizinin de etkisiyle terörizm ile mücadele ederken yüzleştiği zorlukların tamamen farkındayım" diyen Zeyd, terörizmle mücadele edilirken insan haklarının da korunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Zeyd, "Türk yetkililerin, geçen hafta Zaman gazetesine karşı uygulamaları, ülkede basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan endişe verici en güncel gelişmeydi" dedi.

Oturumda konuşan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı ise, Türkiye'de hiçbir gazetecinin yazısı, ifadesi ve düşüncesi nedeniyle gözaltına alınmadığı ve mahkum edilmediğini öne sürdü.

"Türkiye'de terörizmle mücadele, tamamen hukuki yükümlülüklerle uyumlu şekilde yürütülüyor" diyen Çarıkçı, Türkiye'nin, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na kurulduğu 2011 yılından beri eş başkanlık yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'yi hedef alan tüm terörist gruplara uluslararası hukukun verdiği haklar doğrultusunda gereken cevabın verildiğini ve verilmeye devam edileceğini zira bunun, uluslararası hukukundan kaynaklanan bir hak olduğunu ifade etti.

Çarıkçı, Avrupa'daki sığınmacı krizi hakkında ise, sorunun güvenlik önlemlerini artırmakla çözülemeyeceğini ve insan haklarıyla uyumlu daha kapsamlı önlemler almak gerektiğini belirtti.