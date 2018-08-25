BM'den Türkiye'ye Cenevre daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye'yi eyül ayında Cenevre'de yapılacak Anaya Komitesi toplantısına davet etti. Toplantıya İran ve Rusya'da davet edildi.

Kurulmasına Soçi zirvesinde karar verilen komite, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamak üzere 11-12 Eylül'de Cenevre'de toplanacak.



Komite toplantılarının, Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılacağı Birleşmiş Milletler görüşmeleriyle paralel yürütülmesi bekleniyor. Ancak diğer ülkelerin katılacağı görüşmenin tarihi henüz açıklanmadı. De Mistura adına açıklamayı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı.