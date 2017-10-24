BM'den Türkiye'ye 'Arakan' övgüsü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri(BMMYK) Filippo Grandi, Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına yönelik insani yardımlarına ilişkin, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bugün ortaklaşa düzenlediği "Arakanlı Sığınmacılar İçin Uluslararası Yardım Konferansı"nı, değerlendirdi.



Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını anımsatan Grandi, "Konferansın sonucundan memnunuz. Daha önce talep ettiğimiz 434 milyon dolarlık fonun yaklaşık 4'te 3'ünü bu konferans yoluyla tedarik etmiş olduk." dedi.



Grandi, Arakan sorununda önlerinde aşılması gereken büyük zorluklar olduğuna işaret ederek, "Çünkü, baktığımız zaman bu sorunun başlangıcı Myanmar'da. Dolayısıyla çözümü de bu ülkede. Gönüllü olarak Arakanlı sığınmacıların Myanmar'daki evlerine geri dönmeleri ve vatandaşlık sorunları halledilmesi zor konular olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.



Uluslararası toplumun konferansa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Grandi, "Dünya Bankası ve diğer uluslurarası kuruluşların Bangladeş hükümetiyle dayanışma içinde Arakan sorununa uzun vadede bir çözüm bulunması için gösterdiği duyarlılıktan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye övgü

Grandi, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın gelecek 6 aydaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon dolar daha yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, fonun eksik kalan bölümü için girişimlerini devam ettireceklerini aktardı.

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 bini geçtiğini anımsatan Grandi, "Bu, uzun yıllardır görmediğimiz en hızlı gelişen ve devasa bir kriz." dedi.



Grandi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru'nun konferansta kullandığı "Planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesine de değinerek, Türkiye'ye övgüde bulundu.



Grandi, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor. Bunun yanında BMMYK'nın da dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kuruluş olduğunu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.