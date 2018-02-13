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Dünya

BM'den Türkiye'ye 'Afrin' çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyon sırasında sivil yaşam alanlarının zarar gördüğü yönündeki söylemleri değerlendirdi

13 Şubat 2018 22:38

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’yi bir kez daha, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nı devam ettirdiği Suriye'nin Afrin bölgesindeki sivillerin yaşam alanlarını korumaya çağırdı.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyon sırasında sivil yaşam alanlarının zarar gördüğü yönündeki söylemleri yorumlayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Sivil altyapının korunmasının gerektiği yönündeki mesaj sürekli olarak çeşitli düzeylerde iletiliyor" diye konuştu.

BM'nin olup bitenler konusunda kendi bilgi kaynağı olmadığını vurgulayan Dujarric, "Biz, çatışmaların sürdüğü Afrin'de sahada değiliz ve bu nedenle oradaki yerli ortaklarımızdan bazı bilgiler almaya çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

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