BM'den Turkcell'e ödül

Turkcell, Suriyeli mültecilere yönelik hizmetlerinden dolayı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüllendirilen tek Türk şirketi oldu. Genel Müdür Kaan Terzioğlu, kalkınma hedeflerine en çok destek olan 10 özel sektör lideri arasına girdi

Birleşmiş Milletler‘in yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi), bu yıl da kalkınma hedeflerine en çok destek olan dünyanın 10 özel sektör liderini belirledi. 10 isimden biri, Turkcell’in Suriyeli mültecilere yönelik hizmetleri ve desteklerinden dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu oldu. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ öncüsü seçilen Terzioğlu, 10 isimden oluşan listeye Türkiye’den giren tek isim oldu.

1 yıl sonra ödül aldı

Turkcell, Merhaba Umut uygulamasını, Terzioğlu’nun Birleşmiş Milletler Özel Sektör Forumu’nda yaptığı konuşmasıyla tanıtmıştı. 1 yıl sonra aynı platforma, 500 binden fazla “Merhaba Umut” kullanıcısı ve başarı hikayesiyle döndü. “Hizmetlerimizi tasarlarken, çok basit bir soruyla yola çıkıyoruz: Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanların hayatında teknoloji ve iletişim gücümüzle nasıl fark yaratabiliriz?” diyen Terzioğlu, Suriyeli misafirler için akıllı telefonların yaşamsal açıdan en ulaşılabilir ve en güçlü araç olduğunu ifade etti. Terzioğlu, “Bu çalışmaların uluslararası alanda gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor ama en çok da ülkemizin bu konudaki liderliğini dünyayla paylaşabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.”

Projelerle destek

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ödülle ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye’den göç eden kardeşlerimize de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bugün Türkiye’de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti ve emeği vardır. BM tarafından verilen ve göğsümüzü kabartan bu ödül vesilesiyle başta Genel Müdürümüz Kaan Terzioğlu olmak üzere tüm Turkcell çalışanlarını insanlığa sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum.”

Sesli tercüme yapıyor

“Merhaba Umut” mobil uygulaması, Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veren ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Uygulama, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor.