-BM'den, Türk uzmana önemli görev PARİS (A.A) - 18.09.2011 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı başekonomisti Fatih Birol'u, BM'nin 2012'yi ''enerji yılı'' ilan etmesi dolayısıyla kurduğu yüksek seviyeli enerji komisyonuna davet etti. BM için, dünyanın gelecekteki enerji politikaları konusunda eylem planı hazırlayacak uluslararası komisyonda, Fatih Birol ile birlikte Bill Gates ve Mihail Gorbaçov gibi ünlü isimler bulunuyor. Fatih Birol, gelecek hafta New York'ta BM Genel Kurulu çerçevesinde pazartesi günü toplanacak komisyonda ilk sunumu da yapmak üzere Ban Ki-mun tarafından görevlendirildi. Birol, New York'a hareketinden önce Paris'te AA muhabirinin dünya ve Türkiye'deki enerji sorunu ve geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı. Dünyada ve özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere az gelişmiş ülkelerdeki enerji sıkıntısının yarattığı tahribata dikkat çeken Birol, ''Afrika'da 1,4 milyar kişinin elektriksiz yaşadığını'' söyledi. ''Az gelişmiş ülkelerin enerji sorununun kendi başına çözülecek boyutta olmadığını'' ifade eden Birol, nükleer enerjinin Türkiye ve dünya için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu söyledi. ''Türkiye'nin ekonomik alanda artık şampiyonlar liginde yarıştığını'' ifade eden Birol, ''kalkınmanın ve büyümenin sürdürülebilir olması açısından, enerjiye bağlı maliyetlerin düşürülerek, cari açığın azaltılması açısından da nükleer enerji yatırımlarının önemli olduğunu'' vurguladı. Nükleer enerji sanayi seçimine değinen Birol, bu tercihte gerek maliyet, gerek seçilen ortağın jeopolitik çıkarlara uygun bir ülke olmasının da önemine değindi. Japonya'daki nükleer kaza sonrası nükleer enerji santrallerinin güvenliğiyle ilgi tartışmaların hatırlatılması üzere Birol, bu konudaki tartışmalara rağmen, bu alanda yatırım yapan Hindistan, Çin gibi ülkelerin hiç birisinin yatırımlarını askıya almadığını hatırlattı. Birol, ''Türkiye'nin, güvenilir ortaklarla Libya'da petrol sanayi yatırımlarında önemli rol oynamasının mutlaka çıkarına olduğunu'' vurguladı.