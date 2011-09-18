T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den, Türk uzmana önemli görev PARİS (A.A)

18 Eylül 2011 14:54

-BM'den, Türk uzmana önemli görev PARİS (A.A) - 18.09.2011 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı başekonomisti Fatih Birol'u, BM'nin 2012'yi ''enerji yılı'' ilan etmesi dolayısıyla kurduğu yüksek seviyeli enerji komisyonuna davet etti. BM için, dünyanın gelecekteki enerji politikaları konusunda eylem planı hazırlayacak uluslararası komisyonda, Fatih Birol ile birlikte Bill Gates ve Mihail Gorbaçov gibi ünlü isimler bulunuyor. Fatih Birol, gelecek hafta New York'ta BM Genel Kurulu çerçevesinde pazartesi günü toplanacak komisyonda ilk sunumu da yapmak üzere Ban Ki-mun tarafından görevlendirildi. Birol, New York'a hareketinden önce Paris'te AA muhabirinin dünya ve Türkiye'deki enerji sorunu ve geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı. Dünyada ve özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere az gelişmiş ülkelerdeki enerji sıkıntısının yarattığı tahribata dikkat çeken Birol, ''Afrika'da 1,4 milyar kişinin elektriksiz yaşadığını'' söyledi. ''Az gelişmiş ülkelerin enerji sorununun kendi başına çözülecek  boyutta olmadığını'' ifade eden Birol, nükleer enerjinin Türkiye ve dünya için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu söyledi. ''Türkiye'nin ekonomik alanda artık şampiyonlar liginde yarıştığını'' ifade eden Birol, ''kalkınmanın ve büyümenin sürdürülebilir olması açısından, enerjiye bağlı maliyetlerin düşürülerek, cari açığın azaltılması açısından da nükleer enerji yatırımlarının önemli olduğunu'' vurguladı. Nükleer enerji sanayi seçimine değinen Birol, bu tercihte gerek maliyet, gerek seçilen ortağın jeopolitik çıkarlara uygun bir ülke olmasının da önemine değindi.  Japonya'daki nükleer kaza sonrası nükleer enerji santrallerinin güvenliğiyle ilgi tartışmaların hatırlatılması üzere Birol, bu konudaki tartışmalara rağmen, bu alanda yatırım yapan Hindistan, Çin gibi ülkelerin hiç birisinin yatırımlarını  askıya almadığını hatırlattı. Birol, ''Türkiye'nin, güvenilir ortaklarla Libya'da petrol sanayi yatırımlarında önemli rol oynamasının mutlaka çıkarına olduğunu'' vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24