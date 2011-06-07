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Dünya

BM'DEN TALİBAN'A JEST KABİL (A.A) 

07 Haziran 2011 15:57

-BM'DEN TALİBAN'A JEST KABİL (A.A) - 07.06.2011 - BM, Afganistan'daki Taliban'ı El Kaide'nin bulunduğu terör listesinden çıkarmayı düşünüyor. BM yetkilisi Peter Witting, BM yaptırımlar komitesinin bu ayın ortasına kadar iki örgütü farklı listelere alma konusunda karar vereceğini belirtti. AP ajansı, girişimi, Afgan hükümetiyle Taliban arasında barış görüşmelerini teşvik etmek amacıyla düşünülen siyasi bir jest olarak nitelendirdi. El Kaide dünya genelinde cihat yürütürken Taliban Afganistan'a yoğunlaşmış bulunuyor. Afgan hükümeti halihazırda BM komitesinden, yaptırımlar listesinde bulunan 50 Taliban üyesini listeden çıkarmasını istedi. BM komitesi, Afgan hükümetinin taleplerinin çoğunu gelecek hafta karara bağlayacak.

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