BM'den Suudi Arabistan'a: Yemen'e yönelik yardım ablukasını durdurun

Çeviri - Gonca Tokyol

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan, Yemen’e yönelik yardım ablukasını durdurmasını talep etti. Suudi Arabistan, Yemen’in Husilerin yönetimindeki bölümünden başkent Riyad’a füze atıldığını belirterek, koalisyonun ülkeye hava, kara ve deniz giriş-çıkışlarını durdurduğunu duyurmuştu.

Tüm insani yardım uçuşları durduruldu

AFP’nin haberine göre BM, koalisyonun Yemen’deki “yıkıcı” yardım blokajına son vermesi çağrısında bulundu. Associated Press’e konuşan BM yetkilileri de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun onay vermemesi üzerine Yemen’deki tüm insani yardım uçuşlarının durduğunu aktardı. İsmini vermeyen bir yetkili, “BM’nin sorunu çözmek için mümkün olan en üst makamlarla iletişim halinde olduğunu” söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan (MSF) yapılan açıklamada da Cibuti’den başkent Sana’ya yapılan uçuşların aynı sebepten durduğu kaydedildi.

"Blokaj 2 hafta daha sürerse yüzbinlerce çocuk açlıkla karşı karşıya kalacak"

BM Gıda Programı Direktörü David Beasley, AP’ye yaptığı açıklamada, koalisyonun uyguladığı blokajın 2 hafta daha devam etmesi halinde Yemen’de yüzbinlerce çocuğun açlıkla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Beasley, Yemen’deki 27 milyon kişinin yüzde 70’inin bir sonraki öğününü nerede yiyeceğini bilmediğini kaydetti.

BM’nin mali yetersizlikler ve ulaşımın olmaması sebebiyle sadece 7 milyon Yemenliye ulaşabildiğini belirten Beasley, ülkeye giriş çıkışların engellenmesinin devam etmesi halinde on yıllardır görülen en büyük felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Cumartesi günü Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Füzenin havada imha edildiğini belirten Suudi Arabistan’ın liderliğindeki uluslararası koalisyon, saldırı girişiminin ardından Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.