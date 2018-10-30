BM'den Suudi Arabistan'a çağrı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklayın

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin açıklanması çağrısı yaptı. Bachelet'in Kaşıkçı cinayetini uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin araştırması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

Bachellet tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın cesedin yerini açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildiği açıklamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruşturmanın kritik bölümleri olacağı vurgulandı.