BM'den Suudi Arabistan ve İran'a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan ve İran arasında tırmanan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde "Gerginliğe neden olan eylem ve retoriğin azaltılması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi balistik füze atılması üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın Yemen'deki Husilere füze tedarik etmekle suçlamış ve bunun "doğrudan askeri bir saldırı" hatta "krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebileceğini" söylemişti.

İran ise Yemen'de Husilere füze tedarik ettiği suçlamalarını reddetmişti.