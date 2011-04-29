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Dünya

BM'DEN SURİYE'YE KINAMA VE SORUŞTURMA KARARI   CENEVRE (A.A)

29 Nisan 2011 23:25

-BM'DEN SURİYE'YE KINAMA VE SORUŞTURMA KARARI   CENEVRE (A.A) - 29.04.2011 - BM İnsan Hakları Konseyi, barışçı gösterilere kanlı müdahalede bulunulması nedeniyle Suriye'yi kınadı ve bu ülkedeki can kayıplarıyla ilgili soruşturma yürütülmesi kararı aldı.    Cenevre'de olağanüstü toplanan, 47 ülkenin üye olduğu İnsan Hakları Konseyi'nde ABD'nin desteklediği, Şam yönetiminin kınandığı karar tasarısı 9'a karşı 26 oyla kabul edildi. Suriye'de gösteriler sırasındaki can kayıpları ve işlendiği iddia edilen diğer insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma için Suriye'ye acilen bir heyet gönderilmesi öngörülen kararda, yedi ülke çekimser kalırken aralarında Ürdün, Katar ve Bahreyn'in bulunduğu beş ülkenin delegesi ise oylamaya katılmadı.

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