BM'den Suriye'ye kınama kararı çıktı

Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'den atilan top mermisiyle Akçakale'de 5 Türk vataşının hayatını kaybettiği olaya ilişkin kınama kararı çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akçakale faciasıyla iligili olarak kınama kararı aldı. BM 'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güvenlik Konseyi üyeleri, bu olayın, Suriye 'deki krizin komşu ülkelerin güvenliği, bölgesel barış ve istikrar üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösterdiğinin altını çizer. Üyeler, uluslararası bu şekilde ihlal edilmesine son verilmesini ve bunların bir daha tekrar edilmemesini talep eder. Suriye Devleti'ne, 'komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı göstermesi' çağrısı yapar."

Erdoğan'ın istediği oldu

BM'de kararı çıkmasında önce Başbakan Tayyip Erdoğan , Genel Sekreter Ban Ki Mun'u arayarak konseyin Suriye'yi açık ve net bir şekilde kınamasını istemişti.