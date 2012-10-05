T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den Suriye'ye kınama kararı çıktı

BMGK, Türkiye'nin Suriye'nin saldırısına karşılık vermesine neden olan krize yönelik kınama kararını onayladı

05 Ekim 2012 11:08

Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'den atilan top mermisiyle Akçakale'de 5 Türk vataşının hayatını kaybettiği olaya ilişkin kınama kararı çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akçakale faciasıyla iligili olarak kınama kararı aldı. BM 'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güvenlik Konseyi üyeleri, bu olayın, Suriye 'deki krizin komşu ülkelerin güvenliği, bölgesel barış ve istikrar üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösterdiğinin altını çizer. Üyeler, uluslararası bu şekilde ihlal edilmesine son verilmesini ve bunların bir daha tekrar edilmemesini talep eder. Suriye Devleti'ne, 'komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı göstermesi' çağrısı yapar."

 

Erdoğan'ın istediği oldu

 

BM'de kararı çıkmasında önce Başbakan Tayyip Erdoğan , Genel Sekreter Ban Ki Mun'u arayarak konseyin Suriye'yi açık ve net bir şekilde kınamasını istemişti.

ETİKETLER

bmkınamakarartürkiyeerdoğansuriyeakçekale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24