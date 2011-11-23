-BM'den Suriye'ye kınama BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.11.2011 - BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesi, Suriye'deki insan hakları ihlallerini kınayan kararı kabul etti. Almanya tarafından BM Genel Kurulunun 3. komitesi olarak bilinen İnsan Hakları Komitesine sunulan, Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan ve Bahreyn, Ürdün, Fas, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bizzat destek verdikleri karar tasarısı, komitede yapılan oylamada kabul edildi. Karar tasarısına, 193 BM ülkesinin temsil edildiği Genel Kurula bağlı İnsan Hakları Komitesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 122 ülke tarafından ''evet'' oyu verilirken, tasarıya Suriye ile birlikte Nikaragua, İran, Ekvador, Myanmar, Kuzey Kore, Venezüela, Zimbabve, Belarus, Bolivya, Küba, Özbekistan, Vietnam olmak üzere toplam 13 ülke ''hayır'' oyu verdi. Oylamada aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 41 ülke ise çekimser kaldı. Kabul edilen kararda, Suriyeli yetkililer, keyfi uygulamalarda bulunma, aşırı güç kullanma, protestocuları ve insan hakları savunucularını öldürme, keyfi gözaltına alma, insanların ortadan kaybolmalarına neden olma, aralarında çocukların da bulunduğu tutuklulara işkence ve kötü muamele yapma gibi halen devam eden ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri işlemekten kınandı. Kararda ayrıca Suriyeli yetkililer, ülkedeki tüm insan hakları ihlallerine derhal son vermeye, vatandaşlarını korumaya, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ülkede devam eden tüm şiddeti derhal sona erdirmeye çağrıldı. Kararda Suriyeli yetkililerden, Arap Birliği'nin hazırladığı eylem planını daha fazla gecikmeksizin uygulaması isteniyor. Bu arada Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Başar Caferi, oylamadan önce, karar tasarısının oylamaya sunulmasını önlemek amacıyla tasarının gündeme alınmamasını isteyen bir önerge sundu. Ancak önergeye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 118 ülke ''hayır'' oyu verince önerge kabul edilmedi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başar Caferi, Suriye'deki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısının ''arkasındaki asıl ülkenin ABD olduğunu'' savundu. Caferi, BM Genel Kurulu'nun 3. Komitesi olarak bilinen İnsan Hakları Komitesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 122 ülkenin oylarıyla kabul edilen karar tasarısının, ülkesi için hiçbir anlam ifade etmediğini belirterek tasarının siyasi amaçlı olduğunu öne sürdü. Oylamanın ardından konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig, oylama sonucunun son derece etkileyici olduğunu, kararın Suriyeli yetkililere şiddete son vermeleri konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud da oylamanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, ''Umarız BM Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri buradaki mesajı alırlar'' diye konuştu ve Çin ve Rusya'nın oylamada çekimser kaldıklarına dikkati çekti. Kararın gelecek ay bu sefer de Genel Kurul'da oylamaya sunulması ve muhtemelen yine kabul edilmesi bekleniyor.