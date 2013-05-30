BM'den Suriye'ye güçlü kınama kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de kötüleşen insani durumu ve Kusayr'daki katliamlarla ilgili Suriye otoritelerini güçlü şekilde kınadı.

BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de kötüleşmekte olan insan hakları durumu ve Kuseyr'deki katliamlar konusunda aldığı kararla Suriye otoriteleri ve hükümete bağlı milisler tarafından yapılan uluslararası insani hukuk ihlalleri ile yaygın ve sistematik insan hakları ve temel hak ihlallerini güçlü bir şekilde kınadı.

Türkiye, Katar ve ABD'nin çağrısıyla bugün yapılan toplantıda, Suriye aleyhine karar 36 evet, 1 hayır ve 8 çekimser oyla alındı. İki ülke ise oturuma katılmadı.

Kararda, BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay'ın 10 Mayıs'ta Kuseyr etrafındaki askeri yığınağa dikkat çektiği ve daha fazla katliamdan ve insanların yerinden edilmesinden korktuğunu belirttiği açıklamasına atıf yapıldı.

Konsey'in Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, bütünlük ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme işaret edilen kararda, Suriye otoriteleri ve hükümete bağlı milisler tarafından yapılan uluslararası insani hukuk ihlalleri ile yaygın ve sistematik insan hakları ve temel hak ihlalleri güçlü bir şekilde kınandı.

Rejimin Kuseyr'deki halk da dahil olmak üzere Suriye'deki bütün sivillere karşı balistik füzeler ve ağır silahlar kullanmasının da kınandığı kararda, nereden gelirse gelsin, Suriye'deki şiddet eleştirilerek, bütün taraflar her türlü şiddete son vermeye çağrıldı.