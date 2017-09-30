T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM’den, Suriye’ye 9 ayda 2 bin 775 TIR yardım gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İldib kenti ve kırsalında yaşayan sivil halka, 9 ayda 2 bin 775 TIR insani yardım gönderildi

30 Eylül 2017 16:27

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İldib kenti ve kırsalında yaşayan sivil halka, 9 ayda 2 bin 775 TIR insani yardım gönderildi.
Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karayolu üzerinde bulunan depolarına getirilen insani yardım malzemesi buradan da yüklenen TIR\'larla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapıyor. 9 ayda geçiş yapan toplam 2 bin 775 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye\'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı\'na ulaştırıldı. Malzemeler daha sonra bölgede bulunan sivil halka dağıtılıyor.
İDLİB NÜFUSU 4\'E KATLANDI
İç savaşın başlamasından bu yana 800 bin nüfusu bulunan İdlib kentindeki yaşayanların sayısı 4 kat artarak 3 milyon 200 bine ulaştı. Tüm yardımlar, Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenli koridor olarak dikkat çeken Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ulaştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLIHatay DHA BİRLEŞMİŞ Milletler BMSuriyeTIRHatay ReyhanlıCilvegözü Gümrük KapısıTIR Cilvegözü Gümrük KapısıSuriye BabAl Hava Sınır KapısıMalzemelerNÜFUSUKATLANDI İçTümTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24