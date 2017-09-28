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BM'den Suriye'ye 11 TIR'lık yardım konvoyu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 11 TIR'dan oluşan insani yardım konvoyu Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçti

28 Eylül 2017 15:15

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 11 TIR\'dan oluşan insani yardım konvoyu Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçti.
BM’nin Reyhanlı İlçesi’nde Cilvegözü Karayolu üzerinde bulunan depolarından yüklenen 11 TIR’dan oluşan insani yardım konvoyu güvenlik kuvvetleri ve BM görevlileri eşliğinde gümrük kapısına geldi. Buradaki işlemlerden sonra Suriye\'ye geçti. İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki halka dağıtılacak.

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