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BM'den Suriye'nin İdlib kentine yardım

Murat KİBRİTOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 16 TIR ile yardım gönderildi

11 Ekim 2017 16:29

Murat KİBRİTOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İdlib kentine 16 TIR ile yardım gönderildi.
Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan BM depolarından yüklenen insani yardım malzemesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na getirildi. BM görevlilerinin eşlik ettiği konvoy Cilvegözü\'nde yapılan işlemlerin ardından İdlib\'e doğru hareket etti. İnsani yardım malzemesi İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.
4 AMBULANS GİTTİ
Bu arada, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan BM yardım TIR\'larının geçişi sırasında 4 ambulans cip de bölgeye giriş yaptı.

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