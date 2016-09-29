BM'den Suriye'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Ezzeldin Remzi, Suriye'nin Halep ilinin doğusuna yapılan hava saldırılarının siviller için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, bombardımanın durdurulması ve ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Remzi, BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasını insani yardımlarla sınırlı tutacağını ifade ederek, siyasi konulara ilişkin bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.



Halep'in doğusuna yapılan hava saldırılarının siviller için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapan Remzi, "Bombardıman durdurulmalı, siviller korunmalıdır. Ateşkes anlaşması da yeniden yürürlüğe girmelidir." diye konuştu.



Remzi, kentin doğu kesiminde ayakta kalan 8 hastaneden ikisinin de dün bombardıman sonrası isabet alarak hizmet veremez hale geldiğini aktararak, söz konusu bölgede yaşayan 275 binden fazla sivile en fazla 35 doktorun hizmet verebildiğine dikkat çekti.



'Halkın dörtte birine yetecek kadar erzak stoku kaldı'



Son bombardıman sonrası bölgede 600 yaralıya hiçbir şekilde tıbbi müdahale edilemediğinin altını çizen Remzi, yaralıların tahliyesinin hayati hale geldiğini olduğunu söyledi.



Remzi, BM olarak birinci önceliklerinin insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin tahliyesi olduğunu dile getirerek, Halep'te gıda stoklarının hızla tükendiğini belirtti. Remzi, "Halkın sadece dörtte birine yetecek kadar erzak stoku kaldı, birçok fırın kapandı. BM tıbbi malzemeler de dahil her türlü yardıma hazır haldedir, yeter ki bölgeye girebilelim." şeklinde konuştu.



ABD ile Rusya arasında Kurban Bayramı'nda varılan ateşkes anlaşmasının bittiğine dair her iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmadığını kaydeden Remzi, "Anladığım kadarıyla bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edecekler. Bundan sonrası kendilerine bağlı" dedi.



Suriye iç savaşında çatışmaların en fazla yaşandığı ülkenin kuzeyindeki Halep'te, kent merkezinin batısı rejim güçlerinin, doğusu ise muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.