BM'den Suriye'de 'askeri çözüm' uyarısı



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon çarpışmaların sona erdirilmesi için saptanan bir haftalık sürenin dolması üzerine Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği notada, Suriye anlaşmazlığına askeri çözüm bulmaya çalışılmaması uyarısında bulundu. Tarafların, ‘tahripkâr askeri zafer mantığından' kendilerini kurtarmaları gerektiğini ifade eden Ban Ki Moon Suriye krizinin devletler topluluğunun karşılaştığı en ağır sorunlardan biri olduğunu dile getirdi. İç savaşta şimdiye kadar 250 bin kişinin öldüğünü hatırlatan BM Genel Sekreteri Ban, ‘zamanımızın en ağır insani krizi' olarak adlandırdığı çarpışmalara son verdirilmesi amacıyla varılan mutabakatın yerine getirilmesini ihtar etti.

Bir hafta önce yapılan Münih'teki uluslararası güvenlik konferansı sırasında Suriye ile ilgili iddialı ateşkes planı üzerinde mutabakat sağlandığı açıklanmıştı. Ancak sürenin dolmasına rağmen silahlar susmadı.

Gözler Cenevre'de

Yine de umut işareti gören sayılı politikacı arasında Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de var. Bakan Suriye'deki iç savaşa katılan tarafları bir kez daha kararlaştırılan ateşkese uymaya çağırdı. ABD ve Rusya'nın yönetiminde Cenevre'de yapılacak olan bugünkü çalışma grubu toplantısıyla ilgili olarak Alman Haber Ajansına (dpa) demeç veren Almanya Dışişleri Bakanı çarpışmaların sona erdirilebilmesi için somut adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Önce sivil halkın korunmasını sağlayacak önlemler üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini belirten Steinmeier, hastane, okul ve mülteci kamplarına yapılan saldırılara mutlaka son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Anlaşmazlığa son verdirme çabalarının arzuladıkları kadar çabuk sonuç vermemesinin üzücü olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, uluslararası gayretlerin ara vermeden sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

İnsani yardım konvoylarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olmasının ortak gayretlerin sonuç verebileceğini gösterdiğini söyleyen Bakan, sıranın silahların susmasını sağlayacak adımların atılmasına geldiğini sözlerine ekledi.