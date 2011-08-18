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Dünya

BM'den Suriye raporu CENEVRE (A.A)

18 Ağustos 2011 18:01

-BM'den Suriye raporu CENEVRE (A.A) - 18.08.2011 - BM, Suriye'de hükümet karşıtı gösterilere katılanlara yönelik operasyonlarda insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğini bildirdi.  Üst düzey BM insan hakları yetkililerinden oluşan ekip, söz konusu operasyonlarla ilgili yapılan araştırmada, sivil halka karşı sistematik ve yaygın saldırılarla insan haklarını ihlal örneklerinin bulunduğunu açıkladı.   Ekibin bugün yayımladığı raporda, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetinden "çeşitli seviyelerde" 50 suç sanığıyla ilgili bir liste yapıldığı belirtildi. Raporda, Suriye'deki gerginlikte Temmuz ayı ortasına kadar 1900 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İnsanlığa karşı suç, soykırımdan sonra tüm insan hakları ihlalleri arasında en ciddisi olarak kabul ediliyor.

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